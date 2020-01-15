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15. 01. 2020

Далай-лама раскрыл секрет, как не испытывать разочарование


Людям следует анализировать свои желания, поскольку это сделает их более реалистичными. Об этом выступая в индийском институте менеджмента в Бодхгае, заявил Далай–лама, передает РИА Новости.
 
Духовный лидер последователей тибетского буддизма уверен, что в таком случае люди начнут добиваться желаемого и не испытывать разочарование и гнев от несбывшихся надежд.
 
На предмет своего желания Далай-лама советует смотреть с разных сторон, без эмоций, которые затуманивают реальность. Вначале следует успокоить свой ум, а потом анализировать, пояснил он.
 
"Наш ум находится под значительным влиянием неведения. Некоторые наши ожидания реалистичны, другие – не соответствуют действительности. Поэтому необходимо анализировать, когда нужно чего-то добиться", – подчеркнул Далай-лама.

Далай-лама призвал Украину и РФ думать о взаимной пользе
 
Напомним, ранее Mercedes пришлось извиняться за цитату Далай-ламы в рекламе.

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Источник: korrespondent.net
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