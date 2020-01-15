США собираются уменьшить военную помощь Ираку



США намерены сократить военную помощь Ираку, в случает если Багдад вышлет американских военных из страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Отмечается, что помощь уже утвердил Конгресс США.

При этом на случай негативного развития событий администрация президента США Дональда Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере 250 млн долларов.

Также Вашингтон пересматривает вопрос о предоставлении другой экономической и военной помощи Багдаду, которой пока нет.

Напомним, 5 января Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГИЛ.

В ответ на это Трамп пригрозил Багдаду "невиданными санкциями" и заявил, что американские войска не покинут территорию страны, пока Ирак не заплатит за построенную авиабазу.

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Источник: korrespondent.net