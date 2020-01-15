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15. 01. 2020

Роухани о желании иметь ядерное оружие: Чепуха

Президент Ирана Хасан Роухани отрицает информацию о том, что Тегеран стремится заполучить ядерное оружие. Такое заявление он сделал в среду, 15 января, в эфире государственного ТВ.

"То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой", - сказал президент. 

Также Роухани высказал сомнения в перспективности предложения британского премьера Бориса Джонсона заменить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе на "сделку Трампа".

"Я не знаю, как премьер Джонсон думает это сделать. Он говорит избавиться от СВПД и вместо него реализовать "план Трампа". Но что же делал Трамп кроме того, что нарушал международные соглашения?" - говорит Роухани.

Он призвал "США и Европу не разжигать региональные проблемы" и сделать правильный выбор, "иначе ошибка приведет к поражению". "Мы говорили европейским лидерам, что наши решения по СВПД обратимы. Кроме того, вся наша деятельность в атомной сфере контролировалась МАГАТЭ, и посыл о том, что Иран стремится создать ядерное оружие, безоснователен", - заявил Роухани.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что если Иран получит ядерное оружие, это будет катастрофа для Ближнего Востока.

Напомним, Иран приостановил ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.

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Источник: korrespondent.net
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