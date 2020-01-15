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15. 01. 2020

Обнародованы показания партнера Джулиани Льва Парнаса

Новые показания партнера адвоката Трампа Руди Джулиани Льва Парнаса обнародовали в США. Парнас передал данные в комитет Палаты представителей по разведке, сообщает пресс-служба комитета в среду, 15 января.

"Парнас подготовил рукописные заметки на канцелярских принадлежностях отеля Ritz-Carlton в Вене, которые, видимо, имеют прямое отношение к президентской схеме, направленной на то, чтобы заставить Украину объявить о расследованиях, полезных для его кампании по переизбранию. Адвокат Парнаса подтвердил, что заметки были написаны его клиентом", - сказано в сообщении.

В частности, одна из таких заметок Парнаса гласит: "заставить Зеленского сообщить, что дело Байдена будет расследоваться" и "начать коммуникацию с Зеленским без (Пинчука или Коломойского)".

 
 

Ранее стало известно, что Парнас знал о слежке за Мари Йованович. Не уточняется, кто именно и с какой целью следил за Йованович.

Названа дата начала рассмотрения импичмента Трампа

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Источник: korrespondent.net
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