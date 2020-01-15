Лента RSS
Подписаться на ленту
15 января 2020, среда, 13:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,36
15. 01. 2020

В Польше два брата из Украины погибли в ДТП

В Польше вблизи села Кобиела в Опольском воеводстве произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом накануне сообщило издание tvn24. Уже известно, что двое из погибших – украинцы.

Авария произошла 14 января около 12.30. Легковой автомобиль врезался в грузовик, ехавший  в попутном направлении. Четыре человека в легковушке погибли до приезда спасателей и медиков. Водитель грузовика не пострадал. Уже известно, что он был трезв.

В свою очередь издание Рівне вечірнє со ссылкой на председателя Ярославицкой ОТГ Леонида Прудникова сообщает, что двое погибших – из села Большая Городница Ровенской области.

"Ребята – братья. Работали за границей и занимались автомобилями. Оба молодые – до 30 лет", – уточнил Прудников.

Cмотрите фотогалерею: В Польше два брата из Украины погибли в ДТП

Накануне стало известно, что умерла украинка Оксана Харченко, которую с инсультом на остановке бросил польский бизнесмен.

Также сообщалось, что микроавтобус с шестью украинцами попал в ДТП в Польше. Их спасали пограничники.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.