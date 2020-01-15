В Польше два брата из Украины погибли в ДТП

В Польше вблизи села Кобиела в Опольском воеводстве произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом накануне сообщило издание tvn24. Уже известно, что двое из погибших – украинцы.

Авария произошла 14 января около 12.30. Легковой автомобиль врезался в грузовик, ехавший в попутном направлении. Четыре человека в легковушке погибли до приезда спасателей и медиков. Водитель грузовика не пострадал. Уже известно, что он был трезв.

В свою очередь издание Рівне вечірнє со ссылкой на председателя Ярославицкой ОТГ Леонида Прудникова сообщает, что двое погибших – из села Большая Городница Ровенской области.

"Ребята – братья. Работали за границей и занимались автомобилями. Оба молодые – до 30 лет", – уточнил Прудников.

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Накануне стало известно, что умерла украинка Оксана Харченко, которую с инсультом на остановке бросил польский бизнесмен.

Также сообщалось, что микроавтобус с шестью украинцами попал в ДТП в Польше. Их спасали пограничники.

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Источник: korrespondent.net