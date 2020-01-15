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15. 01. 2020

Появилось видео из салона самолета "Судного дня"

Опубликовано детальное видео воздушного командного пункта Военно-воздушных сил (ВВС) США E-4B Nightwatch, известного как самолет "Судного дня". Ролик появился на YouTube-канале AIRBOYD.

На видео показали зоны верхней и средней палубы, в частности, комнату совещаний командования и кухню.

В настоящее время ВВС располагают четырьмя E-4B, созданными на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747-200. Машины должны стать командными пунктами для высшего руководства США в случае, если наземные системы управления будут разрушены в результате ядерной войны. Первый полет E-4B Nightwatch совершил в июне 1973 года.

Напомним, в мае 2019 года CNBC показал небольшое видео с E-4B Nightwatch изнутри.

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Источник: korrespondent.net
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