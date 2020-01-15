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15. 01. 2020

Противники рынка земли снова перекрыли центр Киева

Противники закона о введении в Украине рынка земли утром в среду, 15 января, перекрыли дорогу в Киеве. Об этом сообщает издание Вести.ua.

В частности, аграрии с самого утра перекрыли улицу Лютеранскую. Сообщается, что под Верховной Радой протестующих нет. 

Cмотрите фотогалерею: Противники рынка земли снова перекрыли центр Киева

 
Ранее сегодня сообщалось, что активисты пришли к дому Зеленского из-за рынка земли. 

Как известно, противники открытия рынка земли объявили о начале бессрочной акции протеста. Накануне они перекрыли движение на нескольких центральных улицах Киева.

Напомним, аграрный комитет Верховной Рады презентовал окончательную версию законопроекта о рынке земли. Документ предусматривает, что цена продажи пая не может составлять меньше ее нормативной денежной оценки, а ограничение для покупки земли в одни руки установлено ​​на уровне 10 тысяч гектаров. Участниками рынка земли могут быть только физические лица-граждане Украины, юридические лица, которые учреждены гражданами Украины, государство и местная община.

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Источник: korrespondent.net
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