Найем рассказал о своей зарплате в Укроборонпроме

Замдиректора Укроборонпрома Мустафа Найем сообщил, что его доход в декабре вдвое меньше, чем в ноябре. Об этом он написал в Facebook.

"Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", - написал он.

По словам Найема, его зарплата может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов его работы и успехов компании.

Экс-нардеп подчеркнул, что у бывшего руководства Укроборонпрома официальные выплаты были почти в два раза меньше, а о неофициальных доходах ставало известно от НАБУ и Бигуса.

"Теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и одной, белой и открыто задекларированной зарплатой", - подчеркнул Найем.

Ранее сообщалось, что Найем в Укроборонпроме получил зарплату в семь раз больше оклада. При должностном окладе в 43 000 гривен Найем якобы в декабре получил более 310 тысяч гривен.

Как известно, Мустафу Найема назначили на должность заместителя гендиректора государственного концерна Укроборонпром 21 ноября.

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Источник: korrespondent.net