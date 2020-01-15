Украина опустилась в рейтинге "лучших стран" мира

В рейтинге лучших стран мира по итогам 2019 года Украина заняла 68 место из 73. Рейтинг составил американский журнал US News & World Report.

Годом ранее Украина была на 65 месте из 80 стран.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, на второе место поднялась Канада, а замыкает тройку лидеров Япония. Кроме того, в пятерку вошли Германия и Австралия. В конце списка – Оман, Сербия и Ливан.

Россия по итогам 2019 года укрепила позиции среди, заняв 23-е место.

Журнал проводил исследование совместно с экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group. Авторы проанализировали около 20 позиций, касающихся положения в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.

Отметим, в рейтинге могущественных стран мира Украина занимает 39-е место.

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Источник: korrespondent.net