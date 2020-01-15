Палестина выпустила по Израилю четыре ракеты

Израиль в среду, 15 января, подвергся ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них были перехвачены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"После срабатывания сирен оповещения о ракетных обстрелах на юге Израиля сообщаем, что четыре ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных.

Также отмечается, что ранее в среду "в кибуцах Нахаль-Оз, Саад и Кфар-Аза (расположены в граничащем с сектором Газа районе на юге Израиля – ред.) сработали сирены воздушной тревоги".

Отмечается, что этот обстрел израильской территории стал первым в 2020 году. В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю 25 декабря 2019 года, она была перехвачена израильской системой ПВО. В ответ Израиль нанес удар по сектору Газа.

В это время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге. Политику пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.

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Источник: korrespondent.net