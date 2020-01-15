Послание закончилось отставкой. Что сказал Путин

Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в котором анонсировал изменение структуры власти в стране. Причем реальных изменений долго ждать не пришлось. Правительство уже ушло в отставку.

Корреспондент.net собрал главные тезисы Путина.

Изменения в Конституцию

Путин предложил внести изменения в Конституцию – создать новый государственный орган и расширить полномочия парламента.

В Конституции должна быть закреплена роль Госсовета — органа при президенте, в который входят главы субъектов Федерации, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах.



Что касается парламента, то сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение премьера, после чего сам назначает его и всех министров. Этот порядок Путин предложил изменить. Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства. Также нижняя палата парламента сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент после этого лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.

При этом Россия останется президентской республикой. За президентом останутся полномочия по отстранению министров, прямой контроль над армией и правоохранительной системой. Но утверждать всех глав силовых ведомств президент сможет только при консультации с Советом Федерации. Это, по словам Путина, должно сделать работу силовых и правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчетной обществу.



Еще одно предложение – ограничить приоритет международного права в России.

Новые правила для президента

Путин предлагает отменить норму, что одно лицо может занимать должность президента России только два срока подряд. Требования же к претендентам на пост президента страны Путин предложил ужесточить. Они должны постоянно проживать на территории России не менее 25 лет, а не 10, как сейчас. У них не должно быть ни на момент выдвижения, ни когда-либо ранее иностранного гражданства или вида на жительство.



Кстати, запретить иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо «иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства», Пктин предлагает и руководителям федеральных органов власти, депутатам, сенаторам, судьям и главам субъектов Федерации.

Утвердить изменения в Конститцию могут на референдуме.

Реакция

Сразу же после послания Путина в отставку ушло правительство России. Об этом премьер Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета с президентом Владимиром Путиным. Медведев отметил, что предложенные Путиным изменения Конституции поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

”В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку”, — сказал Медведев.

В ответ на это Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.

Зачем все это нужно?

Оппоненты Путина говорят, что вся история с конституционными изменениями и заменой Медведева являются решением вопроса транзита власти в 2024 году. “Главный итог послания Путина: какие же олухи (и/или жулики) все те, кто говорил, что Путин уйдет в 2024 году. Оставаться пожизненным единоличным лидером- единственная цель Путина и его режима”, - считает российский оппозиционер Алексей Навальный.

“Лучше действовать не вдогонку, а с опережением. Параметры транзита власти, при котором Путин уходит, но не в сторону, а куда-то в новый верхний отсек усложненной системы, заданы, и чтобы ее построить, не обязательно теперь ждать 2024 года”, - считает главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов.

При этом представители российской власти наоборот хвалят предложения Путина. “Мне кажется очень правильная постановка задачи — усиление роли парламента, подотчетность министров правительства парламенту”, - заявил президент Сбербанка Герман Греф.

“Меры по определению нового статуса премьера, назначения, по сути, утверждения парламентом премьеров, вице-премьеров и министров, сохраняют у президента право их смещения. Эти основания по смещению должны быть более строго определены, иначе меры по назначению размываются. Это маленький шажок, да, в сторону парламентской республики, но пока это еще не парламентская республика”, - считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Источник: korrespondent.net