В Киеве на взятке задержали чиновника космического агентства

Начальник оздоровительно-профилактического Центра Мечта Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины задержан на взятке, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 15 января.

Чиновник, по информации ГБР, требовал от предпринимателя пять тысяч долларов за заключение договора аренды 9 летних домиков на 49 лет и дальнейшую их приватизацию вместе с земельными участками указанного Центра.

Следователи ГБР задержали чиновника во время получения первой части взятки - три тысячи долларов.

Сейчас проводятся обыски служебного кабинета чиновника и решается вопрос относительно избрания относительно него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что сельского главу посадили на пять лет за взятку.

Задержан главный лесник Львовской области

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Источник: korrespondent.net