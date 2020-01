В Конгрессе США назвали имена обвинителей Трампа

В Конгрессе США представили членов Палаты, которые будут представлять обвинение в будущем судебном процессе над президентом Дональдом Трампом в Сенате. Их в среду, 15 января, назвала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на своей странице в Тwitter.

Так в семерку обвинителей вошли председатель комитета по вопросам разведки Адам Шифф и председатель Комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлер.

Представители обвинения будут доказывать, что Трамп злоупотреблял властью и препятствовал Конгрессу и его следует отстранить от должности. Противостоять этому аргументу будет команда защиты Трампа, которую, как ожидается, возглавит адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне.

Позже в среду ожидается, что Палата проголосует за резолюцию, которая повлечет за собой передачу статей об импичменте в Сенат.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC