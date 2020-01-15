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15. 01. 2020

Путин предложил кандидата на пост премьера

Президент России Владимир Путин после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщила пресс-служба Кремля в среду, 15 января.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - говорится в сообщении.

Фото: kremlin.ru
 

Позже в Кремле сообщили, что Путин подписал указ об отставке правительства. Временное исполнение обязанностей председателя правительства он возложил на Дмитрия Медведева

После отставки правительства Путин сообщил, что намерен ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева.

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Источник: korrespondent.net
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