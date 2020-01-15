Путин предложил кандидата на пост премьера

Президент России Владимир Путин после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщила пресс-служба Кремля в среду, 15 января.
"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - говорится в сообщении.
Позже в Кремле сообщили, что Путин подписал указ об отставке правительства. Временное исполнение обязанностей председателя правительства он возложил на Дмитрия Медведева
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net