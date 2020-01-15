Обнародован перечень безоплатных медуслуг при родах

В Украине услуги, которые будут предоставляться по приоритетному направлению "помощь при родах", станут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению на сайте ведомства, пакет медуслуг при родах будет включать: физиологические роды; ургентное и плановое кесарево сечение; мониторинг состояния роженицы и ребенка; обезболивание при родах; лабораторные и инструментальные обследования; интенсивную терапию в случае возникновения осложнений у роженицы; реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных; вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок; метаболический скрининг у новорожденных; консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Программа медгарантий в полном объеме заработает с 1 апреля 2020 года. По программе выделено пять приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья оплатит по повышенному тарифу - лечение острого инфаркта миокарда, острого мозгового инсульта, помощь при родах, неонатальная помощь, а также эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Напомним, что ранее Минздрав запретил популярные средства для наркоза. Гослекслужба запретила ряд препаратов для анестезии, которые могли привести к трагедии в больнице Каменского.

Минздрав утвердил перечень лекарств для закупки в 2020 году

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Источник: korrespondent.net