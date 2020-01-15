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15. 01. 2020

Обострение на Донбассе: погиб военный

С начала среды, 15 января, сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно: недалеко от населенного пункта Пески, вблизи Васильевки, два раза рядом с населенным пунктом Павлополь, рядом с Авдеевкой.

Также четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - вблизи с Светлодарском, два раза недалеко от населенного пункта Орехово и рядом с Новотошковское.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 января в Мариупольской бригаде подорвался военнослужащий.

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Источник: korrespondent.net
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