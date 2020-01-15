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15. 01. 2020

В Испании горит аэропорт, эвакуируют самолеты

В испанском городе Аликанте проводят эвакуируют аэропорта из-за масштабного пожара. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается возгорание произошло на крыше аэропорта. Сейчас проводят эвакуацию людей из зданий и самолетов.

Отмечается, что самолеты, которые должны были прибыть к Аликанте, перенаправляют в другие аэропорты. В то же время, самолеты продолжают вылеты из аэропорта, где произошел пожар.

В настоящее время нет информации о пострадавших. По предварительной информации, пожар вспыхнул в середине одного из офисов в терминале аэропорта.

Ранее сообщалось, что в порту Махачкалы произошел пожар на танкере из Ирана. Очаг возгорания находится в каюте капитана. Судно пришвартовано на причале. Оно без груза.

На восстановление после пожаров Австралии понадобится сто лет

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Источник: korrespondent.net
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