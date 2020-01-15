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15. 01. 2020

Авиаудары в сирийском Идлибе: много жертв

 
Российские военные и силы сирийского президента Башара Асада нанесли удары с воздуха по провинции Идлиб 15 января, в  результате чего более двух десятков человек погибли и более полусотни получили ранения, пишет ЕП со ссылкой на журналиста Bild Джулиана Репке.
 
Целями налетов были рынки и жилые районы
 
Позже очередной авиаудар нанесли по оживленной рыночной зоне в городе Идлиб, где полмиллиона внутренне перемещенных лиц искали убежища. По меньшей мере 15 человек погибли и 60 получили ранения в результате нападения.
 
 
Это произошло через четыре дня после того, как Россия пообещала очередное "прекращение огня" в регионе.
 
По информации источников Anadolu в умеренной оппозиции, ВКС России в течение дня бомбили город Мааррат ан-Нуман, населенные пункты Кефферума, Маршурин, Дейр Шарки, Масаран и Тель-Мэннис, тогда как самолеты режима Асада нанесли удар по городу Идлиб и району Эриха.
 
Идлиб это последний крупный регион, удерживаемый повстанцами и джихадистами, противостоящими президенту Башару Асаду. С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла. 
 
ООН ранее заявила, что с 1 декабря 284 000 мирных жителей покинули свои дома в удерживаемой оппозицией северо-западной Сирии во время поддерживаемой Россией кампании авиаударов и обстрелов.
 
Напомним, американские беспилотники нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки Катаиб Хезболлах в Сирии и Ираке в ответ на атаки ее боевиков. 

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Источник: korrespondent.net
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