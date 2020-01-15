Пьяный полицейский избил мужчину и разгромил автомобиль

В Кировоградской области открыли дело относительно сотрудника полиции, подозреваемого в избиении жителя Александрии и повреждении его автомобиля, говорится в сообщении прокруратуры.

Инцидент произошел 14 января. Патрульный во внеслужебное время со своими друзьями в центре города спровоцировал конфликт.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения патрульный вместе с группой знакомых безосновательно из хулиганских побуждений нанесли мужчину телесные повреждения и повредили автомобиль потерпевшего", - говорится в сообщении прокуратуры.

Полицейского и еще одного человека задержали. Готовится сообщение о подозрении по предварительной квалификации "хулиганство, совершенное группой лиц". Ведется досудебное расследование.

Напомним, в Луганской области судят полицейского, которого обвиняют в том, что он незаконно проник в жилище и помог своим сообщникам похитить человека.

Еще сообщалось, что на Херсонщине полицейский на собственном авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейским автомобилем.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net