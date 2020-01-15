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15. 01. 2020

Пьяный полицейский избил мужчину и разгромил автомобиль

 
В Кировоградской области открыли дело относительно сотрудника полиции, подозреваемого в избиении жителя Александрии и повреждении его автомобиля, говорится в сообщении прокруратуры.
 
Инцидент произошел 14 января. Патрульный во внеслужебное время со своими друзьями в центре города спровоцировал конфликт.
 
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения патрульный вместе с группой знакомых безосновательно из хулиганских побуждений нанесли мужчину телесные повреждения и повредили автомобиль потерпевшего", - говорится в сообщении прокуратуры.
 
Полицейского и еще одного человека задержали. Готовится сообщение о подозрении по предварительной квалификации "хулиганство, совершенное группой лиц". Ведется досудебное расследование.
 
Напомним, в Луганской области судят полицейского, которого обвиняют в том, что он незаконно проник в жилище и помог своим сообщникам похитить человека.
 
Еще сообщалось, что на Херсонщине полицейский на собственном авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейским автомобилем.

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Источник: korrespondent.net
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