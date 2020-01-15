Импичмент Трампа: документы передали в Сенат

Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет передать в Сенат официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу импичмента, пишет в среду, 15 января, Укринформ.

"За" высказались 228 членов нижней палаты Конгресса, "против" - 193 конгрессмена.

Таким образом, Сенат формально может начать судебные слушания по делу импичмента главы Белого дома.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в этой связи заявила, что президент Трамп "нарушил свою присягу, подорвал национальную безопасность, поставил под угрозу целостность наших выборов".

Однако Трамп надеется, что в Сенате, который находится под контролем его однопартийцев, не наберется необходимых голосов за импичмент.

Напомним, процедура импичмента президента США Дональда Трампа может стартовать в Сенате Конгресса уже 21 января.

Как сообщалось, 19 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

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Источник: korrespondent.net