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15. 01. 2020

Кабмин прокомментировал "запись с Гончаруком"

 
Пресс-служба правительства вечером, 15 января, прокомментировала опубликованную в интернете аудиозапись,на которой якобы глава Кабмина Алексей Гончарук признался, что плохо разбирается в экономических вопросах.
 
"Прес-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, распространяются в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
 
На заседании фракции Слуга народа 15 января также активно обсуждали выложенную в сеть аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук признал свою некомпетентность в экономических вопросах и пренебрежительно высказался в адрес президента, пишет, УП.
 
Источник во фракции сообщил, что на заседании живо обсуждали изложенную в сеть прослушку, а депутаты в своих высказываниях на эту тему употребляли нецензурную лексику.
 
Нардепы Максим Бужанский и Александр Дубинский даже подстрекали коллег выразить недоверие премьеру, утвердает издание.
 
Вместе с тем собеседники УП утверждают, что большинство фракции не готово идти на открытую конфронтацию с Гончаруком.
 
Тем временем в сети появилась вторая запись якобы с премьер-министром.
 
 
Напомним, вечером 15 января в сети появилась аудиозапись, на которой зафиксирован якобы голос премьер-министра Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи  глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике".
 

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Источник: korrespondent.net
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