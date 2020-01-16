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16. 01. 2020

МАУ запустила "горячую линию" для родственников жертв катастрофы

 
Компания Международные авиалинии Украины открыла "горячую линию" на трех языках, куда круглосуточно могут обаратиться родственники жертв авиакатастрофы в Иране, пишет пресс-служба авиакомпании в среду, 15 января.
 
"МАУ предоставляет всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших. Авиакомпания Международные Авиалинии Украины организовала круглосуточную "горячую линию", которая работает 7 дней в неделю на украинском, английском и русском", - говорится в сообщении.
 
Центры поддержки родственников погибших с возможностью обращения на английском и фарси открыты также в Тегеране (режим работы с 8:30 до 16:30 по местному времени) и канадском Торонто (режим работы с 8:00 до 20:00 по местному времени ).
 
Центр поддержки работает и в Киеве (режим работы с 8:00 до 20:00).
 
Напомним, семьи погибших в результате падения сбитого самолета МАУ в Иране получат компенсации уже до конца недели. 
 
Как сообщалось, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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Источник: korrespondent.net
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