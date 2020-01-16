МАУ запустила "горячую линию" для родственников жертв катастрофы

Компания Международные авиалинии Украины открыла "горячую линию" на трех языках, куда круглосуточно могут обаратиться родственники жертв авиакатастрофы в Иране, пишет пресс-служба авиакомпании в среду, 15 января.

"МАУ предоставляет всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших. Авиакомпания Международные Авиалинии Украины организовала круглосуточную "горячую линию", которая работает 7 дней в неделю на украинском, английском и русском", - говорится в сообщении.

Центры поддержки родственников погибших с возможностью обращения на английском и фарси открыты также в Тегеране (режим работы с 8:30 до 16:30 по местному времени) и канадском Торонто (режим работы с 8:00 до 20:00 по местному времени ).

Центр поддержки работает и в Киеве (режим работы с 8:00 до 20:00).

Напомним, семьи погибших в результате падения сбитого самолета МАУ в Иране получат компенсации уже до конца недели.

Как сообщалось, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net