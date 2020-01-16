«Мы против произвола властей. Нам нужен садик, а не высотки». О чем спорили жители Колодищ с чиновниками и проектировщиками на презентации нового генплана

Правда, на общественном обсуждении главный архитектор проекта Дарья Мороз успокоила местных жителей, что по лесу запланирована резервная трасса, но строить ее никто не планирует. Но вот вопрос с многоквартирной застройкой остался больным у многих жителей деревни.

- Можно я задам вопрос, - выходит к микрофону мужчина. – Я бы сюда не выходил, но вы видите сколько в зале плакатов. Мы хотим донести лишь только то, что нельзя смешивать усадебную и многоквартирную застройку в деревне. Я не говорю, что в многоквартирных домах живут плохие люди. Хорошие. Они благоустроили во дворах площадку, навели там порядок, но уже к концу лета пошли конфликты между детьми, кому там можно находиться, а кому нет. Мы не плохие или хорошие – мы разные! А вы сажаете в деревне ядерную бомбу. Смотрите, я продал всю недвижимость в Минске, переехал сюда, чтобы жить в частном доме. Участок выбирал специально по соседству с садиком. Я ничего противозаконного не сделал. Когда мы с соседями своими руками прокладывали водопровод, сделали отвод для детского садика в соответствии с проектом. Когда мы за свои деньги собственными руками проводили электросети, поставили столб и сделали отвод для садика согласно проекту. Мы газ для садика провели за собственные деньги. Когда канализация перестала справляться, мы за собственные деньги ее прочистили. А теперь вы вместо этого садика запланировали многоквартирную застройку. Это ядерная социальная бомба, во-первых, а во-вторых, мы планировали все сети для садика, а не для дома. Не справится наш водопровод с целым домом. За свои же деньги мы без воды останемся?

- Вопрос услышан. Но водопровод мы заменим, - отвечают чиновники. – Если мы построим многоквартирные дома, то подтянем и коммуникации новые.