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16. 01. 2020

США отреагировали на назначение нового главы НАПК

Посольство Соединенных штатов Америки поприветствовало назначение нового руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которым отныне является Александр Новиков. Об этом заявила временный поверенный по делам США в Украине Кристина Квин во время заседания правительства после назначения Новикова.

"Народ Украины долго ждал настоящих изменений. Этот момент предоставляет НАПК новую возможность выполнить свой мандат и продемонстрировать, что жертвы, принесенные смельчаками в 2014 году, не были напрасными", - заявила она.

По словам дипломата, НАПК имеет большой потенциал. Оно, в частности, может выступать "узловым центром" в правительстве для продвижения реформы финансирования партий и поддержки антикоррупционных подразделений в министерствах. "Мы стоим вместе с вами и поддержим вас в этой миссии", - заверила она. 

"Украинские антикоррупционные институты, работающие должным образом, будут защищать граждан Украины и укреплять независимость, безопасность и процветание Украины", - заявила Кристина Квин и добавила, что ждет, когда НАПК станет "настоящим локомотивом перемен".

Напомним, 15 января правительство назначило новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.

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Источник: korrespondent.net
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