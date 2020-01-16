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16. 01. 2020

Кулеба: Украина готова участвовать в закупках НАТО

Украина готова полноценно участвовать в системе закупок Североатлантического альянса. Как сообщается на сайте Министерства обороны, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Встречи украинской делегации с руководством НАТО состоялись 14-15 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставкам - это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности", - сказал вице-премьер-министр.

Кулеба объяснил, что таким образом украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам, а также приближаться к стандартам Альянса.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди обратилась к высокопоставленным лицам Альянса с просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по пользованию системой закупок, которую использует NSPA. 

"Мы планируем провести в феврале-марте 2020 года семинар с представителями украинской оборонной промышленности о порядке бесплатной регистрации украинских предприятий в электронном каталоге NSPA для производителей оборонной продукции", - пояснила Панаиотиди.

Она также предложила организовать выставку возможностей и достижений отдельных предприятий оборонной промышленности Украины в штаб-квартире НАТО в 2020 году.

Ранее Украина и НАТО согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе Нерушимая устойчивость-2020 в Одессе.

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Источник: korrespondent.net
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