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16. 01. 2020

В Украине запустили мониторинг спортивной инфраструктуры

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал проверки спортивной инфраструктуры страны.

"Сейчас МКМС начало анализ существующей спортивной инфраструктуры страны. Большинство арен находятся в запущенном состоянии, не соответствуют современным стандартам проведения соревнований, не говоря о международных требованиях. Строительство новых арен происходит ради удовлетворения потребностей определенного вида спорта, при этом совершенно отсутствуют планы по заполненности и эксплуатации арен после ввода в эксплуатацию," - считает министр.

По его словам, это все свидетельствует об отсутствии четкого планирования в сфере спортивных ивентов, недостаточное количество профессиональных спортивных и операционных менеджеров, недостаточную работу с потребностями населения в рыночных условиях".

Бородянский выразил уверенность, что именно такие вызовы стоят перед министерством. "Инфраструктура - одно из важнейших направлений новой стратегии развития спорта до 2032. Украина заслуживает новые современные мультифункциональные арены, где смогут заниматься 15-20 видов спорта. Мы обязательно учтем все пожелания и насущные потребности Федераций и спортивного сообщества", – подытожил он.

Как сообщалось, руководство Минкульта в декабре назначило себе зарплаты в несколько сотен тысяч.

В Минкульте прокомментировали зарплаты в сотни тысяч

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Источник: korrespondent.net
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