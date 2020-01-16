Меркель призвала Европу к самостоятельности

Европа должна быть готова брать на себя больше ответственности в мировой политике и развивать свой военный потенциал, так как ее отношения с США продолжат меняться. Об этом в опубликованном интервью газете Financial Times заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Внимание США к Европе слабеет, и так будет при любом президенте, - сказала Меркель. - Поэтому все мы в Европе, а особенно в Германии, должны брать на себя больше ответственности".

По ее словам, это касается и военной сферы, где Европа должна наращивать свой потенциал и увеличивать оборонные расходы, тратя на это больше 2% от ВВП, предусмотренных обязательствами членов НАТО перед альянсом. По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".

"Европа также должна, если это необходимо, быть готовой вмешиваться в разрешение конфликтов за рубежом. Примером этого мне представляется Африка", - сказала Меркель, напомнив об участии Бундесвера в международных миссиях в Афганистане, Мали, Сенегале и Сомали.

При этом канцлер подчеркнула, что сотрудничество Европы и США будет продолжаться и иметь большое значение "особенно в сфере решения основополагающих вопросов, касающихся мировых ценностей и интересов".

По ее словам, залогом успеха ФРГ и Европы в международной политике будет единство ЕС, поскольку "Германия слишком мала для того, чтобы самостоятельно оказывать существенное геополитическое влияние" в мире.

Она также заявила о нежелательности торговых конфликтов между странами Запада и КНР на фоне усиливающейся экономической конкуренции, так как "изоляция от Китая не является решением".

Ранее Ангела Меркель заявила, что необходимо будет обсудить все последствия после признания Ираном вины за крушение украинского самолета.

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Источник: korrespondent.net