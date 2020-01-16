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16. 01. 2020

Протесты в Ливане: 35 человек пострадали в столкновениях с полицией

Под зданием управления полиции в Бейруте произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, в результате которых пострадали 35 человек. Об этом сообщает ливанский Красный Крест в Twitter в четверг, 16 января.

На месте столкновений работали три бригады организации.

"По данным медиков, 35 человек госпитализировали, а еще десяти оказали помощь на месте", - сказано в сообщении.

Столкновения между демонстрантами и правоохранителями произошли из-за того, что протестующие требуют освободить арестованных соратников.

Напомним, что ранее в Ливане объявили чрезвычайное экономическое положение. В ближайшее время правительство Ливана разработает новый бюджетный план, также начнется реформа пенсионной системы.

Также сообщалось, что США ввели санкции в отношении руководителей Хезболлы. Американские власти впервые ввели санкции в отношении ливанских парламентариев, связанных с Хезболлой.

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Источник: korrespondent.net
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