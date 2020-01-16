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16. 01. 2020

Парнас рассказал об угрозах Трампа Зеленскому

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским в мае 2019 года поставили ультиматум: либо начнется расследование против сына Дж Байдена, либо США отменят военную помощь Украине. Об этом заявил партнер адвоката Трампа Лев Парнас в интервью MSNBC в четверг, 16 января.

После соответствующего послания Зеленскому Госдеп США заявил, что вице-президент Майк Пенс не будет присутствовать на его инаугурации. Заявление было сделано по инициативе именно Трампа.

Как утверждает Парнас, все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани, который рассказывал Трампу детально об этих разговорах.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал все мои передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - заявил Парнас.

Ранее защита Трампа заявляла, что заморозки военной помощи Украине прошлым летом из-за Байдена не было.

"Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", - сказал Парнас.

Джулиани в свою очередь назвал заявления Парнаса "печальными".

Напомним, процедура импичмента президента США Дональда Трампа может стартовать в Сенате Конгресса уже 21 января. 
 
Как сообщалось, 19 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

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Источник: korrespondent.net
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