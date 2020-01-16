Трамп и Эрдоган говорили о сбитом в Иране самолете МАУ

Президенты США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили сбитый Ираном украинский самолет. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает The Hill в четверг, 16 января.

"Представитель Белого дома заявил, что оба лидера обсуждали протесты в Иране, в ходе которых граждане вышли на улицы, чтобы выразить разочарование в лидерах Тегерана, а также иранцах, которые сбили пассажирский самолет Международных авиалиний Украины. По его словам, во время телефонного разговора главы государств обсудили сбитый Ираном украинский самолет и выразили недовольство властью в Тегеране", - сказано в сообщении.

Трамп и Эрдоган также говорили о конфликтах в Ливии и Сирии. Обе страны борются за прекращение огня.

Напомним, что ранее на студенческих протестах в Тегеране из-за сбития самолета МАУ власти задержали 30 человек. Протестующие требуют отставки власти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Против недовольных полицейские применяют жесткие меры.

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Источник: korrespondent.net