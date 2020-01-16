В Афганистане погибли 11 полицейских в бою с талибами

В Афганистане не менее 11 сотрудников полиции погибли при столкновении с боевиками радикального движения "Талибан". Об этом сообщает Синьхуа в четверг, 16 января.

Отмечается, что бой произошел в северной провинции Кундуз. Также ответным огнем правоохранители убили 10 боевиков "Талибана".

Ранее в Афганистане шесть солдат погибли при взрыве возле военной базы в провинции Балх. Сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль.

Также стало известно, что в Афганистане несколько солдат расстреляли 25 своих сослуживцев и ушли к боевикам "Талибана".

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Источник: korrespondent.net