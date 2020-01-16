На Ровенщине полиция "накрыла" подпольный оружейный цех

В Ровенской области правоохранители обнаружили цех по производству оружия. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 16 января.

Деятельность цеха организовали трое местных жителей. Они производили боеприпасы и травматическое оружие и перерабатывали его в боевое.

"Для этого специально оборудовали несколько гаражных помещений. Готовую продукцию местные жители реализовывали в различных регионах страны через личные связи, в том числе и среди криминальных кругов", – говорится в сообщении.

Во время обысков полицейские изъяли производственное оборудование, комплектующие и запчасти к разному оружию, предметы похожи на взрывные устройства, патроны и оружие.

Изъятое оружие и взрывные устройства направлены в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

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Ранее в Энергодаре правоохранители задержали местного жителя, который занимался продажей оружия и боеприпасов. Он за 90 тысяч гривен продал гранатомет РПГ-22 и 85 патронов калибра к АКМ калибра 5,45 мм.

Также правоохранители разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов в Киеве. В квартире у мужчины, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе, нашли два автомата Калашникова, четыре пистолета, охотничье ружье, 10 гранат и 1,5 тысячи патронов.

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Источник: korrespondent.net