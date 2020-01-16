Два индонезийских острова полностью ушли под воду

В провинции Южная Суматра в Индонезии два необитаемых острова полностью ушли под воду из-за глобального потепления. Об этом сообщает The Straits Times в четверг, 16 января.

Остров Бетет были частью национального парка Бербак-Сембиланг.

"Острова Бетет и Гундул, которые технически находятся в регентстве Баньюасин, ушли под воду и сейчас находятся на 1-3 м ниже уровня моря", - сказано.

Также существует вероятность исчезновения еще четырех островов, входящие в состав этой провинции. Остров Бурунг уже находится на нулевой отметке. Острова Калонг и Салах Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.

Стоит отметить, что Салах Нама все еще заселен, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать его, в том числе из-за повышения уровня воды.

Напомним, что ранее в Индонезии произошло мощное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 6,2 балла, его очаг залегал на глубине 30 км. Сведений о жертвах пока нет.

Наводнения и оползни в Индонезии: погибли 60 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net