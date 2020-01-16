Англичанина спасло от смерти домашнее задание дочери по биологии. Об этом сообщает Daily Mail.

Житель английского города Ипсуич, 43-летний Джонатан Дженкин, помогал своей дочери Элис сделать домашнее задание по биологии. По словам мужчины, они разбирали тему лимфатической системы. Отец решил на себе показать где находятся лимфатические узлы и случайно обнаружил/, что один из них очень увеличен.

Дженкин обратился к врачам, которые обнаружили у него рак полости рта. Мужчина успешно прошел терапию и полностью излечился.

Cмотрите фотогалерею: Школьное задание по биологии спасло жизнь мужчине

Англичанин шутит, что после того, как он поборол рак, он может дать единственный совет людям - "всегда помогайте своим детям с домашними заданиями".

Ранее сообщалось, что мужчина попал в больницу из-за приема бычьей "виагры". Также Корреспондент писал о том, что в сети появилось видео мужчины с гайкой на половом органе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net