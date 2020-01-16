Назван размер ядерного арсенала США

США обладают 1750 развернутыми ядерными боеголовок, в резерве находится 2050 боеголовок, демонтажа ожидает примерно 2000 боеголовок, доводя общее число боеголовок до 5800. Размер ядерного арсенала США подсчитал журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Отмечается, что из 1750 развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, примерно 900 - для подводных лодок. Еще 300 боеголовок находятся в США на базах бомбардировщиков. Остальные 150 тактических - на европейских объектах.

По данным издания, американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях в 11 штатах США и пяти европейских странах.

Местом с наибольшим количеством ядерного оружия считается комплекс подземных хранилищ и боеприпасов в Киртланде к югу от Альбукерке (Нью-Мексико), где боеголовки ожидают отправки на завод Pantex (Техас) для утилизации.

Как сообщалось, накануне президент России Владимир Путин призвал пять ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны.

Как известно, в последнее время в центре внимания проблема с ядерным соглашением Ирана. Ранее власти страны приостановили ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.

В то же время, президент страны Хасан Роухани заявляет, что Иран не стремится иметь ядерное оружие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net