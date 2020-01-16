Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2020, четверг, 14:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,37
16. 01. 2020

Парнас заявил, что визит в Польшу был отменен из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, объяснив это ураганом, хотя на самом деле хотел таким жестом надавить на президента Владимира Зеленского. Об этом сказал близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас в телевизионном интервью MSNBC.

"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому, что он злился, что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании по Байдену и расследовании вмешательства Украины в выборы - ред)", - утверждает Лев Парнас.

Как сообщалось, Дональд Трамп должен был отправиться в Польшу, однако отменил визит в связи с приближением к американской территории мощного урагана Дориан. Планировалось, что в Польше Трамп встретится с президентом Украины Зеленским и политики подпишут ряд документов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.