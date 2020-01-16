Парнас заявил, что визит в Польшу был отменен из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, объяснив это ураганом, хотя на самом деле хотел таким жестом надавить на президента Владимира Зеленского. Об этом сказал близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас в телевизионном интервью MSNBC.

"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому, что он злился, что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании по Байдену и расследовании вмешательства Украины в выборы - ред)", - утверждает Лев Парнас.

Как сообщалось, Дональд Трамп должен был отправиться в Польшу, однако отменил визит в связи с приближением к американской территории мощного урагана Дориан. Планировалось, что в Польше Трамп встретится с президентом Украины Зеленским и политики подпишут ряд документов.

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Источник: korrespondent.net