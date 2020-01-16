В Каталонии снова выросло число жертв взрыва на заводе

Число погибших в результате взрыва на нефтехимическом заводе компании IQOXE в Каталонии выросло до трех человек. Об этом сообщает La Vanguardia в четверг, 16 января.

Скончался один из пострадавших, у которого были обширные ожоги тела. В больнице есть еще один тяжело раненный.

Ранее сообщалось о двух жертвах. Утром в среду пожарные под обломками обнаружили тело сотрудника компании IQOXE. Также погиб местный житель, на которого рухнул потолок дома.

Отмечается, что железный лист весом около тонны (предположительно, крышка от взорвавшегося реактора) пролетел расстояние в три километра и влетел в окно дома.

Напомним, вечером 14 января в испанском городе Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе. Изначально в результате взрыва пострадали восемь человек, двое из которых были в критическом состоянии. Предварительной причиной взрыва называют химическую аварию.

Завод компании IQOXE – единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.

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Источник: korrespondent.net