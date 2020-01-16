Принят закон об администрировании налогов

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект с изменениями в ряд законодательных актов по администрированию налогов, которые устраняют неувязки в налоговом законодательстве. Законопроект №1209-1 поддержали 256 депутатов на заседании в четверг, 16 января.

Закон вносит изменения в 63 законодательных акта, которыми согласовывается вопрос распределения полномочий между органами налоговой и таможенной службы.

В частности, новый закон вносит изменения в закон о сборе и учете ЕСВ в части приведения в соответствие с действующим законодательством названий центральных органов исполнительной власти, которые администрируют единый взнос.

Закон также уточняет процедуру подачи требования об уплате недоимки по единому взносу; изменяется размер штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом; исключается обязанность контролирующего органа информировать Пенсионный фонд о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса.

К тому же, вносятся изменения в законы о господдержке сельского хозяйства, которые уточняют формулу расчета удельного веса стоимости реализованных товаров, при достижении которой у производителя появляется право на получение бюджетной дотации.

Устанавливается также ставка пошлины на табакосодержащие изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением.

В законе прописано внесение изменений в закон О судебном сборе в части установления максимального размера ставки судебного сбора по представлению в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда.

Напомним, что ранее в Раде рассказали о новой системе налогообложения граждан. Реформа предусматривает объединение налога на доходы физических лиц), единого социального взноса и военного сбора в единый налог.

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Источник: korrespondent.net