Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2020, четверг, 14:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,37
16. 01. 2020

Два нардепа заявили об угрозах в их адрес

В Киеве прокуратура открыла уголовное дело по обращению двух народных депутатов, которые заявили об угрозах их жизням. Об этом в четверг, 16 января, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Киевская местная прокуратура №10 внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможного приготовления к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью", - говорится в сообщении.

В сообщении не указываются имена депутатов, однако сообщается, что эти заявления депутаты подали еще в конце ноября 2019 года.

"Однако они не были рассмотрены должным образом из-за того, что указанные лица в тот период увольнялись из органов прокуратуры и, вероятно, не могли обеспечить должную дисциплину подчиненных о регистрации уголовных производств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас заявлениями займется СБУ.

К слову, ранее СМИ писали, что народный депутат от партии Голос Александра Устинова с коллегой по фракции Ольгой Стефанишиной заявляли об угрозах в их адрес, которые прозвучали на заседании парламентского комитета со стороны представителя фармбизнеса.

Ранее сообщалось, что министр Кабинета министров Дубилет попросил предоставить ему госохрану из-за угроз.

Напомним, житель Кривого Рога угрожал убить Зеленского. Мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.