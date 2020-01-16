В МОН рассказали о новшествах в образовании в 2020 году

Министерство образования и науки Украины рассказало о деталях принятого сегодня Верховной Радой закона о полном общем среднем образовании, передает пресс-служба МОН.

В частности, документом предусмотрена педагогическая интернатура, контракты для директоров и учителей на пенсии, ученическое самоуправление, возможности для создания настоящей старшей профильной школы, возможность для учащихся выбирать свою образовательную траекторию, финансовая автономия школ, больше возможностей для профессионального роста и увеличения зарплат учителей. В частности, основными новшествами закона для учеников являются гарантии равного доступа к образованию.

Так, закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения. Инклюзивность - то есть возможность детям с особыми образовательными потребностями учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории - также предусмотрена документом и гарантируется ученикам.

Дети на длительном стационарном лечении благодаря принятию этого документа наконец получат защищенное законом право получать образование в медучреждениях.

Также предусмотрено создание индивидуальной образовательной траектории. Этот механизм позволяет каждому ученику гибко и с учетом собственных потребностей и талантов выстраивать свое обучение. Для работы по индивидуальной траектории ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Под это будут создавать индивидуальный учебный план, который будут писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрять педсовет и утверждать директор. Далее для подтверждения знаний по предметам, которые обретаются вне заведения, проводится обычное годовое оценивание или ГИА.

Если же речь идет о подтверждении результатов по домашнему форме, школьнику нужно будет сдавать семестровый контроль (то есть дважды в год).

Также закон впервые открывает возможность предоставления ученикам, которые в этом нуждаются, индивидуальных и/или групповых консультаций на базе школы. Планируется, что такие консультации будут оплачиваться за счет государства.

В то же время документ детализирует и дополняет положения закона "Об образовании" и устанавливает конкретные виды ответственности за нарушение академической добропорядочности. Кроме того, закон вводит право учащихся выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы). Также предусмотрено три адаптационных цикла обучения - 1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс и больше прав для ученического самоуправления.

Напомним, исследование показало, что школьное образование в Украине ниже среднего.

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Источник: korrespondent.net