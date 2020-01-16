Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2020, четверг, 14:47
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,37
16. 01. 2020

Украинцы снова пойдут в армию с 18 лет

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения призывов на срочную военную службу в 2020 году, а также об увольнении в запас.

На срочную службу в этом году будут призывать в апреле - июне и в октябре - декабре.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.

Стоит отметить, что в последние годы в Украины призывали в армию с 20 лет.

В запас будут уволены срочники, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы и других: в апреле - июне 2020 года; в октябре - декабре 2020 года.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв, но уточнил, что этот процесс не будет быстрым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.