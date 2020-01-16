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16. 01. 2020

В Австралии после пожаров прошли дожди

В Австралии в районах, где продолжают бушевать лесные пожары, прошли дожди. Об этом сообщает австралийский телеканал АВС в четверг, 16 января.

Метеорологическое бюро также предупредило о сильной грозе в некоторых районах Сиднея, Иллаварра и на всей территории Нового Южного Уэльса.

Грозы должны обрушатся на Камден, Кэмпбэлтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл. До этого было предупреждение о грозе, которое охватило север штата до Южного побережья.

Пожарные бригады надеются, что дождь облегчит работу по борьбе с пожарами, но есть опасения, что влажная погода может вызвать оползни, ливневые паводки и загрязнения воды.

Напомним, что дым от пожаров в Австралии после оборота вокруг планеты вернется на материк. Австралийский смог уже зафиксировали над Южной Америкой. На данный момент он, преодолев половину пути, приближается к материку с противоположной стороны.

Также сообщалось, что на восстановление после пожаров Австралии понадобится сто лет. При пожарах погибли 28 человек и более полумиллиарда животных. Разрушено две тысячи домов, а ущерб местной экосистеме трудно оценить.

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Источник: korrespondent.net
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