Гончарук определил приоритеты Кабмина в финансовой сфере

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на данный момент главными приоритетами Кабмина в финансовом секторе являются дешевый кредитный ресурс и доступность финансовых услуг. Об этом он сказал в четверг, 16 января, в ходе ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка, сообщает УНН.

"Если мы говорим о финансовом секторе, то есть то, что ближе всего нас объединяет с Национальным банком, у нас приоритета два... Дешевый кредитный ресурс для правительства - это приоритет номер один. Второй приоритет, возможно не менее важный, это - доступность финансовых услуг", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что в Украине слишком большая часть граждан вообще исключена из банковской системы.

"Они вообще не понимают, что такое финансовые услуги. То есть увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей к этому рынку - это задача номер два", - отметил Гончарук.

Также глава правительства положительно оценил макроэкономическую ситуацию в Украине.

"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация в стране очень благоприятна для роста. У нас, как в Украине сейчас все для того, чтобы быстро расти следующие несколько лет. Тенденции, которые мы сегодня наблюдаем - это и увеличение золотовалютных резервов, и рекордное снижение инфляции. Посмотрите на стоимость заимствований - в валюте мы уже занимаем самое низкое за всю историю Украины, если я не ошибаюсь, а в гривне - почти вдвое дешевле, чем весной прошлого года", - сказал премьер.

По его мнению, это свидетельствует об увеличении доверия к Украине.

"Но нам нужно разобраться с нашими внутренними проблемами. Прежде всего, это коррупция. Мы должны вместе дать бой коррупции", - заявил Гончарук, отметив, что и правительство, и Нацбанк сейчас это делают ежедневно, очищая рынок за рынком.

Ранее в Минфине сообщали, что дефицит бюджета-2019 оказался меньше планового.

За неделю до этого казначейская служба Украины утверждала, что дефицит бюджета в 190 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.

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Источник: korrespondent.net