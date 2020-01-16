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16. 01. 2020

Подросток застрелился, снимая видео для соцсети

Индийский подросток Кешав Кумар случайно застрелился, когда снимал видео для соцсети TikTok, Gulf News.

Юноша вернулся из школы и решил снять эффектное видео. Он попросил мать дать ему пистолет для съемки. Женщина сначала отказала сыну, но поскольку он очень просил, она смягчилась и дала ему огнестрельное оружие.

Мальчик прикладывал пистолет к плечу, изображая военного. Случайно он нажал на курок, раздался выстрел и ребенок рухнул на пол. Пистолет был снят с предохранителя.

Старшеклассника немедленно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны и он умер.

Мать мальчика сказала, что не знала, что пистолет заряжен. По ее словам, сын любил сидеть в соцсетях и часто менял свои профильные изображения, делая видео и фото.

Напомним, что в Крыму 14-летний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в старшую сестру. Выстрел пришелся прямо в сердце.

Ранее мы писали, что американский певец Джастин Картер по нелепой случайности погиб на съемках собственного клипа. Он случайно застрелился. 

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Источник: korrespondent.net
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