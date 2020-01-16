Путин запустил транзит власти. Что происходит в РФ

Российский президент Владимир Путин анонсировал радикальную конституционную реформу. Она направлена на расширение роли Госсовета, который сейчас не фигурирует в конституции РФ, парламента и премьер-министра.

После этого он принял отставку правительства и предложил кандидатуру нового премьера. Политологи, как российские, так и зарубежные, констатировали начало трансфера власти в России. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как Путин меняет конституцию

В рамках поправок в российское законодательство Путин предложил расширить полномочия парламента до назначения премьера, а не только утверждения его кандидатуры. Также Госдума сможет назначать всех вице-премьеров и министров по представлению последнего.

У российского президента не будет права отклонить утвержденные кандидатуры министров, но останется право их увольнять. Сейчас правительство назначается президентом.

За президентом РФ остается прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой. Однако с Советом Федерации (сенат) он должен будет проводить консультации по поводу назначения руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров.

Российские сенаторы также могут получить полномочия по отрешению от должности судей конституционного суда.

Несмотря на расширения полномочий парламента, РФ останется "сильной президентской республикой", поскольку, по мнению Путина, Россия "не может развиваться, существовать стабильно в форме парламентской республики".

Путин также объявил о желании "кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне". На этом уровне главы российских регионов работают в составе Государственного совета.

Роль этого "совещательного органа" в конституции РФ никак не отражена. Правда, Путин пока не уточнил, какими полномочиями хочет наделить Госсовет.

Сейчас в его состав входят спикеры Госдумы и Совфеда, лидеры думских фракций, губернаторы и некоторые бывшие главы регионов, а также президент, который является председателем этого органа.

Нечто подобное произошло в Казахстане, когда Нурсултан Назарбаев незадолго до своей отставки с поста президента усилил полномочия Совета безопасности, который позже и возглавил.

Из заявлений Путина также можно сделать вывод, что следующий президент России не сможет править больше двух сроков.

"В нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим" - сказал Путин в послании 15 января.

Напомним, что во время пресс-конференции в декабре прошлого года он говорил, что оговорку о двух подряд сроках "можно было бы убрать".

К главе государства также предъявляется больше требований: он должен прожить в России не менее 25 лет подряд и никогда не иметь друго гражданства или даже вида на жительство, кроме российского.

Путин также заявил, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России, только если не противоречат российской конституции.

"Поправки не затрагивают фундаментальных основ конституции, а значит, могут быть приняты парламентом. Но так как это существенные изменения политической системы, считаю правильным провести голосование граждан по всему пакету предложенных поправок и только по его результатам принимать решения", - подчеркнул Путин.

Что говорят эксперты о трансфере власти

Алексей Чеснаков, директор приближенного к Кремлю Центра политической конъюнктуры заявил, что Путин "довольно четко гармонизирует взаимоотношения между ветвями власти".

"Я думаю, Владимир Путин найдет, чем заниматься после 2024 года, он не нуждается в политологах для того, что они ему это рассказывали... Он никуда не денется из нашей политической системы и будет еще долго и после 2024 года влиять на нее", - цитирует его Коммерсант.

Андрей Колесников, эксперт Московского центра Карнеги, считает, что парламентская реформа в России является имитационной.

"Трудно себе представить парламент, который не согласился бы с президентом по поводу назначения премьера или вице-премьеров и так далее. Принципиально не изменится ничего. Система останется такой же авторитарной, даже если могут быть, возможно, какие-то поправки после 2024 года", - сказал Колесников.

По его словам, система власти в России организована так, что человеку с либеральными взглядами в нее не пробиться. Эксперт также сказал, что повышение роли Госсовета - это подготовка Путиным себе нового рабочего места.

Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ говорит, что выступление Путина - это удачная "информационная спецоперация по запутыванию элиты и политически активного населения".

"Нельзя дать никакого прогноза, можно сделать только один вывод: публичный этап транзита российской политической системы стартовал. Все обозначенные сегодня инициативы были обнародованы для того, чтобы обкатать механизм их легитимации через голосование... для более сущностных и серьезных изменений конституции", - сказал эксперт.

Политолог Александр Кынев сказал Ведомостям, что транзит власти в России идет по модифицированному казахскому сценарию.

"Никакого елбасы там нет, конечно, но будет перераспределение функций среди высших должностных лиц и, видимо, Госсовета, Конституционного суда. Это дополнительные "смотровые площадки", с которых можно следить за тем, чтобы из преемника Путина не вырос кто-то самостоятельный", - считает эксперт.

Аналитик Евгений Минченко считает ключевой поправкой фиксирование примата национального законодательства над международным.

"Это серьезно меняет весь основополагающий уклад. Это приведет, в частности, к тому, что решения международных судов будут не обязательны для исполнения, если мы решим, что они противоречат национальному законодательству", - сказал он.

Что касается трансфера власти, то, по мнению Минченко, предложения Путина не дали представления о том, как именно он будет осуществлен, а только "обозначили многочисленные коридоры возможностей".

Источник Коммерсанта, близкий к администрации президента, считает, что теперь к 2024 году стоит ожидать, что Путин возглавит правящую партию, поскольку у нее будет контроль над правительством, а будущему президенту придется с ней считаться.

Впрочем, он также не исключает и других вариантов - например, перехода нынешнего главы РФ в Госсовет или Совбез: "Все будет зависеть от того, как именно будут изменены полномочия, о которых упомянул президент".

Немецкий политолог Фабиан Буркхардт сомневается, что более уполномоченный Госсовет Путин готовит именно себе.

"Скорее, это связано с отставкой Медведева или новым постом для него. Поскольку Путин сейчас по казахстанскому сценарию и является председателем Совбеза, все полномочия, касающиеся военной сферы и обеспечения безопасности, как и в случае с Назарбаевым, находятся у него в руках, а если бы он стал председателем Госсовета, он бы их лишился", - говорит он DW.

Cовет безопасности в настоящее время является самым мощным органом в России: тем, кто входит в его состав принадлежат ключевые функции в РФ, считает Буркхардт.

"Поэтому, я думаю, что в следующем году будет интересно посмотреть, что произойдет с Советом безопасности", - сказал немецкий эксперт.

Политолог Татьяна Становая, приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги, пишет, что сочетание новых полномочий с новыми ограничениями для следующего президента напоминает взаимный обмен страховками, договоренность о взаимной защите от злоупотреблений.

"Это позволяет предположить, что Путин уже определился с именем того, кто сменит его на президентском посту", - считает Становая.

По ее мнени, все поправки, которые Путин инициировал, направлены не на усиление его собственной позиции после ухода с поста президента, а на создание механизмов, которые позволят регулировать его разногласия с будущим президентом, если они возникнут.

New York Times обращает внимание на то, что Путин и Медведев и ранее координировали свои действия - в частности, во время так называемой рокировки, когда Медведев занял президентское кресло, которое спустя один срок вернулось к Путину.

По этой причине новая должность заместителя председателя Совбеза - это вряд ли понижение Медведева.

Преемником Медведева стал 53-летний технократ Михаил Мишустин, который возглавлял Федеральную налоговую службу и известен тем, что увеличил сбор налогов, а также обуздал взяточничество.

Мишустина мало кто знает, и в Москве его не считают влиятельным руководителем, а посему превращение этого человека в крупную политическую силу маловероятно, пишет Foreign Policy. Все эксперты говорят об отсутствии у Мишустина политических амбиций.

Новый премьер РФ Михаил Мишустин и Путин / EPA

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Источник: korrespondent.net