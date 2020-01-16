В России одобрили назначение Мишустина премьером

В России парламент согласился назначить Михаила Мишустина премьер-министром. Соответствующее решение поддержали 383 депутата Госдумы, передает ТАСС в четверг, 16 января.

Стоит отметить, что против предложенной Владимиром Путиным кандидатуры голосов не было, а воздержался 41 депутат.

"Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас Михаил Мишустин занимает пост главы Федеральной налоговой службы.

Напомним, что ранее правительство РФ ушло в отставку. Причиной стало послание Путина, в котором тот предложил внести изменения в конституцию, в связи с чем меняется баланс органов власти.

Позже Путин предложил кандидата на пост премьера РФ. Российский президент предложил Госдуме назначить главой правительства Михаила Мишустина.

Оказалось, что кандидат в премьеры РФ внесен на сайт Миротворец. Михаил Мишустин внесен в базу Миротворца за посещение Крыма в 2015 году.

Послание закончилось отставкой. Что сказал Путин

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Источник: korrespondent.net