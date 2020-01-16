Путин назначил Медведева на новую должность

Президент России Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее экс-премьера Дмитрия Медведева. Об этом говорится в указе российского лидера.

Напомним, 15 января стало известно, что правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

Позже президент России Владимир Путин после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Позже России одобрили назначение Мишустина премьером.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net