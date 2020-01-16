Путин назначил Медведева на новую должность

Президент России Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее экс-премьера Дмитрия Медведева. Об этом говорится в указе российского лидера.
Напомним, 15 января стало известно, что правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.
Позже президент России Владимир Путин после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Позже России одобрили назначение Мишустина премьером.
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Источник: korrespondent.net