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16. 01. 2020

Путин назначил Медведева на новую должность

Президент России Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее экс-премьера Дмитрия Медведева. Об этом говорится в указе российского лидера.
 
Напомним, 15 января стало известно, что правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.
 
Позже президент России Владимир Путин после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
 
Позже России одобрили назначение Мишустина премьером. 

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Источник: korrespondent.net
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