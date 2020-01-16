Путин назначил Мишустина премьером

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 января, подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщается на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Накануне Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера, после того как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку.
Сегодня предложение Путина поддержала Госдума.
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Источник: korrespondent.net
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