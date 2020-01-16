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16. 01. 2020

Путин назначил Мишустина премьером

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 января, подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщается на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Накануне Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера, после того как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку.

Сегодня предложение Путина поддержала Госдума. 

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Источник: korrespondent.net
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