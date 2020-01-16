Пациент довел медика "скорой" до гипертонического криза

В Черкассах пациент обвинил фельдшера "скорой помощи" в том, что тот, якобы пьяный, и вызвал полицию. В результате обвинения не подтвердились, а медика госпитализировали с гипертоническим кризом. Об этом в четверг, 16 января, сообщает местное издание Про все.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. Началось все с того, что диспетчер Черкасской станции скорой медицинской помощи приняла вызов от 33-летнего мужчины о том, что у него ''боли в области почек''.

Мужчина рассказал, что у него неделю назад была травма спины и его состояние ухудшилось после того, как он выпил пива. Медработник поставил предварительный диагноз ''почечная колика'' и хотел осмотреть пациента. На это мужчина начал грубить специалисту скорой, утверждая, что тот якобы находится в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от осмотра и тут же вызвал полицию.

По прибытию сотрудников полиции фельдшер настоял на немедленном проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в областном наркодиспансере, чтобы обезопаситься от клеветы и снять с себя все подозрения. Более того, он рассказал, что имеет аллергию на алкоголь. Пройдя процедуру в наркодиспансере, фельдшер получил справку об отсутствии признаков алкогольного опьянения.

Тем временем, из-за стресса у медработника развился гипертонический криз, и он был госпитализирован.

Также отмечается, что это выбило из рабочего процесса бригаду "скорой" на весь рабочий день.

Напомним, в прошлом году в Черновцах врача "скорой" обвинили в пьянстве во время работы. Медик же уверял, что спиртного не употребляет вообще.

А в Одессе мужчина умер из-за бездействия пьяных врачей скорой. Полицейские, вызвавшие "скорую", были вынуждены сами проводить реанимацию.

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Источник: korrespondent.net