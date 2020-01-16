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16. 01. 2020

Закон об образовании должен решить спор с Венгрией - Кулеба

 
Принятие парламентом закона "О среднем образовании" должно повлиять на улучшение отношений с Венгрией, сообщил в четверг, 16 января, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в Twitter. 
 
"Верховная рада приняла долгожданный закон о полном общем среднем образовании, который должен помочь нам решить проблемы прошлого. Теперь обе страны должны делать шаги вперед", - написал политик.
 
 
В то же время, главе МИД Венгрии было отправлено приглашение посетить Украину.
 
"Рад заинтересованности главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с которым я являюсь сопредседателем в межправительственной комиссии, посетить Украину. Мы пригласили его с визитом в феврале. Комиссия не заседала уже 7 лет. Это недопустимо. Хочу исправить: двигать торговлю, региональные проекты, инвестиции", - добавил Кулеба.
 
 
Напомним, Верховная Рада 16 января приняла законопроект "О среднем образовании", который выводит частные школы из-под действия статьи 7 языкового закона - это было одним из требований Венгрии в конфликте с Украиной.
 
Теперь частные учебные заведения, которые обеспечивают получение полного общего среднего образования за средства физических и/или юридических лиц, имеют право свободного выбора языка образовательного процесса и обязаны обеспечить овладение их учениками государственным языком в соответствии с государственными стандартами.
 
Глава украинского МИД Вадим Пристайко считает, что Венгрия должна снять вето на проведение Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне после принятия закона "О среднем образовании".
 
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Источник: korrespondent.net
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